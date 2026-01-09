La vicegobernadora regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez, confirmó el cambio de 5 funcionarios. Resalta el retorno de José Aquice a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, se anunció el cambio en la Gerencia de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde Jacinto Rosas deja el cargo después de 3 años y es reemplazado por Giovanna Manchego, quien fuera funcionaria de Yamila Osorio.

En gerencias, Irina Salazar dejó la Gerencia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Alexander Arenas no va más en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mientras que Jhonnathan Guillinta deja Logística.