Un escrito presentado por una ciudadana el 6 de enero, advirtió de una presunta información falsa consignada en la hoja de vida de Juan Carlos Valdivia Cano, candidato a diputado por el partido Libertad Popular.

A raíz de ello, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1, elaboró un informe que fue elevado a la presidencia de esta instancia electoral para su evaluación, además de recomendar se solicite información al personero de la agrupación política.

En su hoja de vida, dentro del rubro de experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, Valdivia Cano declaró laborar en la Universidad Católica de Santa María como docente de Derecho, desde 1994 hasta el 2024, siendo esta la única declaración consignada en este apartado.

Sin embargo, durante una revisión hecha por el JEE Arequipa 1 a raíz del escrito presentado, se observa que, en el rubro de declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles y sociedad de gananciales, Valdivia declara una remuneración bruta anual de 107,037.84 soles del sector público, en contradicción con el carácter privado de la universidad santamariana.

Es así que, contrastando la información con el sitio web institucional del departamento académico de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), se observa que el candidato labora en condición de docente nombrado, categoría principal, de la Facultad de Derecho, la cual no fue consignada en su hoja de vida.

De comprobarse que el candidato incurrió en información falsa el candidato podría ser multado con 1 a 10 UIT (unidades impositivas tributarias), dependiendo de la gravedad de la infracción, e incluso los actuados podrían ser derivados al Ministerio Público.

