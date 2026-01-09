El 7 de enero, el Ejecutivo convocó a Elecciones Regionales y Municipales (EREM) 2026, con ello empieza a correr el cronograma para la conformación de alianzas electorales, elecciones internas, inscripción de candidatos, entre otros trámites a realizar.

Tras esta convocatoria, las organizaciones tienen hasta el 17 de enero para solicitar la inscripción de alianzas electorales, teniendo hasta el 16 de febrero para concretar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

En esa misma fecha, todas las organizaciones comunicarán a la Onpe la modalidad de elecciones internas a realizar. El 9 de abril es la fecha límite para que las agrupaciones entreguen las candidaturas finales para las internas que se realizarán el 17 de mayo en el caso de elecciones abiertas o cerradas con afiliados, mientras que las elecciones mediante delegados se darán el 24 de mayo.

El 6 de junio se dará la aprobación del padrón electoral definitivo para estos comicios. El sorteo de miembros de mesa está pactado para el 26 de julio.

Las agrupaciones políticas tendrán como plazo máximo el 16 de junio para solicitar la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para los gobiernos regionales y municipios. El 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos, así como para informar la renuncia de candidatos y retiro de listas.

Hasta el 2 de abril se podrán inscribir los candidatos ante los órganos electorales de las organizaciones políticas.

