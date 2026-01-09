La construcción de la infraestructura de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Sur ya entró en ejecución y se prevé que termine en un plazo de ocho meses, hacia fines de agosto. Esto con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención oncológica mientras se ejecuta el moderno hospital.

Así lo informó el gerente regional de Salud, Walther Oporto, quien precisó que, si bien los trabajos visibles comenzaron en los últimos días, el proyecto se inició formalmente en agosto de 2025, cuando se firmó el contrato entre la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y la empresa constructora.

Todos los servicios del Iren Sur se trasladarían y operarían con normalidad en la contingencia, mientras se construye el nuevo nosocomio oncológico, el cual empezaría en setiembre aproximadamente.

“La construcción del Iren Sur sería en el plazo estimado de 4 años (…) Esperemos que no se demore y lo importante es no variar los documentos originales”, aseveró.

Cabe mencionar que el proyecto beneficiará a más de 9 millones de habitantes de Arequipa, Apurímac, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios. La inversión de todo el proyecto supera los S/ 1,100 millones, y el nuevo IREN Sur contará con 28 consultorios oncológicos, 10 salas de operaciones, áreas de radioterapia, medicina nuclear y un moderno centro de quimioterapia.