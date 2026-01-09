La congresista por Arequipa, María Agüero, a través de un video en sus redes sociales, Facebook, pide la liberación de Nicolás Maduro, con un peculiar bailecito. El material audiovisual, que tiene una duración aproximada de 15 segundos, transmite de manera directa su respaldo al mandatario venezolano y un llamado al “respeto a los pueblos”.

Aunque el video es corto, el mensaje es claro en el contexto político que atraviesa Venezuela y a las denuncias internacionales contra el régimen de Maduro, calificado por diversos sectores como autoritario.

No es la primera vez que la parlamentaria se pronuncia a favor del presidente venezolano. Días atrás, Agüero ya había expresado su rechazo a la detención de Nicolás Maduro, acción atribuida al gobierno estadounidense de Donald Trump. Este mismo rechazo fue expresado por su colega Jaime Quito.

Mientras los venezolanos en Perú celebraban la detención de Nicolás Maduro, los parlamentarios cuestionaron por la invasión de Estados Unidos en el país latinoamericano de Venezuela. Consideran que se trata de un saqueo de los recursos naturales como el petróleo.

La legisladora, integrante de la bancada de Perú Libre, ha reiterado en distintas oportunidades su apoyo al régimen chavista, al que considera el gobierno legítimo de Venezuela, posición que ha generado críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

VIDEO