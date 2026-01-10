En medio de la desesperación para pedir apoyo en la difusión del caso de su menor hija, quien se encuentra desaparecida desde el 17 de noviembre del 2025, un padre de familia se comunicó con nuestro corresponsal de la provincia de Caravelí, buscando hallar a su hija, quien fue sustraída de su hogar por su propia madre.

Con autorización expresa de su padre, se difunde el nombre de la menor Gavina del Valle Gómez Ávila, de 3 años de edad, con el único objetivo de alertar a la población y facilitar su pronta ubicación.

El padre, Edwin Gómez Cóndor, informó que él cuenta con la tenencia legal de la menor. Señala que días antes de la desaparición dejó a su hija de manera voluntaria con la madre, ya que ella le pidió pasar un momento con la niña. Confiado en ello, el padre salió a trabajar, sin imaginar que después no volvería a saber nada de su hija.

Según la denuncia, la menor fue sustraída de su domicilio ubicado en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, cuando se encontraba bajo el cuidado de su madre, quien no la devolvió en la fecha acordada.

De acuerdo con la documentación que obra en poder del padre, la madre, Rogetsi Vicmari Ávila Rivas (venezolana), debía cumplir además con una pensión alimentaria mensual de S/ 300. Sin embargo, tras lo ocurrido, el progenitor presentó una denuncia por sustracción de menor.

El padre informó que la denuncia formal fue interpuesta en la Comisaría PNP de Huamaní, donde dejó constancia de la sustracción de su hija y solicitó que se activen las acciones de búsqueda correspondientes.

Desde entonces, Edwin Gómez Cóndor viene recorriendo toda la región Ica, visitando distritos, mercados, terminales y zonas concurridas, colocando carteles con la fotografía y los datos de su hija, con la esperanza de que alguien la haya visto y pueda brindar información que ayude a dar con su paradero.

Asimismo, el padre manifestó que ha recibido información de terceras personas que habrían visto a la menor cerca de la frontera, lo que genera el temor de que esté siendo trasladada hacia Ecuador o Colombia, sin la documentación correspondiente.

Además, señaló que por estar dedicado de manera permanente a la búsqueda de su hija, ha tenido que ausentarse de su centro laboral, lo que le ha significado perder su trabajo, quedando en una situación económica muy difícil mientras continúa con esta lucha.

En un mensaje que conmueve, expresó: “Soy un padre desesperado buscando a mi hija. He perdido mi trabajo por no dejar de buscarla, pero no voy a rendirme hasta encontrarla”.

Desde Diario Correo difundimos este caso con responsabilidad social, con la esperanza de que esta información llegue a las personas correctas y permita ubicar a la menor lo antes posible.

Pedimos a la ciudadanía que, ante cualquier información que pueda ayudar, se comunique de inmediato con la Policía Nacional del Perú o con la comisaría más cercana.