El Consejo Provincial de Ica aprobó por unanimidad la adhesión a la solicitud de vacancia presentada contra el alcalde provincial, Carlos Humberto Reyes Roque, en el marco de un proceso que ha generado debate en la política local.

Sesión extraordinaria

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria cuyo único punto de agenda fue analizar la petición de vacancia promovida por los ciudadanos Edilberto Modesto Cabrera Castillo y Pelagio Tomaylla Orozco, quienes acusaron al alcalde por presuntas infracciones a las restricciones de contratación.

El Expediente N° JNE.20250010926, incluye la adhesión presentada por César Augusto Carhuamaca Díaz. En el documento, el adherente asegura que “los hechos materia de vacancia se encuentran fundamentados” y solicita formalmente que el Concejo Provincial respalde la vacancia del alcalde.

Durante la sesión, la regidora provincial Celia Agreda de Raffo destacó la larga espera del proceso. “Estamos aquí en una sesión extraordinaria con una agenda que es únicamente la adhesión a la vacancia. Todos sabemos que ya va a cumplir un año desde que estos señores presentaron ante el JNE la solicitud de vacancia del alcalde, pero aquí seguimos dilatando el tiempo. Creo que hoy vamos a aprobar la adhesión, pero pido que sea la última, porque se han ingresado dos adhesiones más que ya fueron programadas para el 19 de enero y otra fecha. No podemos estar de adhesión en adhesión”, señaló la regidora.

El debate en el concejo fue breve, y no se registraron votos en contra. Tras las intervenciones, la adhesión a la vacancia fue aprobada por unanimidad.

