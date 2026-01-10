El distrito de Pueblo Nuevo se convirtió en el escenario del primer ataque criminal del año en la provincia de Chincha. Ayer, minutos antes del mediodía, en la primera cuadra de Sebastián Barranca, sicarios arremetieron contra un grupo de personas, y dispararon a matar. Como consecuencia del hecho fueron trasladados al Hospital San José de Chincha César Antonio Pachas Gonzáles (30) y su madre Ana Melva Gonzáles Raymundo. Ambos fallecieron.

Mueren acribillados

Los criminales, aparentemente, seguían los movimientos de su víctima: César Pachas. Él se encontraba por inmediaciones de una vivienda que pertenecería a un familiar. Los forajidos evidenciaron que estaba vulnerable y al acercarse comenzaron a ejecutar los múltiples disparos, al parecer, con pistola. El hombre cae herido de bala, pero el ataque continuó, aterrando a los vecinos del sector.

Ana Melva Gonzáles Reymundo, mamá del también conocido como “Pachini”, fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego. Un impacto en zona crítica desvaneció su cuerpo en plena vía pública, mientras que el sujeto que jaló del gatillo solo contemplaba la violencia que había desatado, para después refugiarse en su compinche y escapar en un vehículo menor.

Las personas que se encontraban por Sebastián Barranca detuvieron un automóvil para realizar el traslado de urgencia de Pachas Gonzáles. El personal médico de turno, en el servicio de emergencia del hospital San José, confirmó que el paciente había perdido la vida. Minutos después del mediodía ingresa al establecimiento una camioneta que transportaba a Ana Gonzales. Ella estaba con signos vitales, pero murió poco después.

Los efectivos del Departamento de Investigación criminal han iniciado con las diligencias para esclarecer este baño de sangre, que podría estar vinculado a un nuevo hecho de ajuste de cuentas. Las primeras hipótesis apuntan que el ataque con subsecuente muerte de dos personas, habría sido orquestado por bandas criminales integrada por ciudadanos de nacionalidad extranjera.

EL DATO: Según la policía César Pachas registra antecedentes. En el 2023 fue capturado junto a otro sujeto, sindicado de haber participado en el robo a una vivienda en Paso de Gómez. Durante las diligencias se recuperaron bienes sustraídos.

