La av. San Martín, límite entre los distritos de Grocio Prado y Pueblo Nuevo, fue escenario de un hecho violento, que costó la vida a un dirigente transportista. La víctima identificada como César Augusto Elías Alca de 44 años estaba a bordo de un automóvil cuando fue atacado a balazos. El sicario descargó varios disparos a quemarropa y luego huyó de la zona, dejando un panorama de inseguridad.

Ultimado de varios disparos

El viernes minutos antes de caer la noche los moradores de la última etapa de la urbanización Fernando León de Vivero y adyacentes escucharon una ráfaga de disparos que provenían de la vía pública. En el suelo permanecía un hombre tendido, sin poder moverse y con heridas sangrantes causadas por proyectil de arma de fuego. Los testigos dieron aviso a las autoridades sobre este nuevo baño de sangre.

Los agentes de patrullaje integrado de ambos distritos llegaron a la zona, pero solo confirmaron que la víctima no contaba con señales de vida. El cuerpo de Elías Alca permanecía en posición decúbito dorsal, cerca al automóvil de placa de rodaje ABB-285 en el que se movilizaba. Dicha unidad tenía la puerta posterior abierta, y por los alrededores se ubicaron los casquillos del arma usada en el asesinato, presuntamente, por encargo.

El verdugo del dirigente, al parecer, utilizó una motocicleta para interceptar el carro y perpetrar el ataque. La policía ha comenzado con la búsqueda de las cámaras de seguridad ubicadas por los alrededores para identificar al sicario. El móvil de momento es considerado como presunto ajuste de cuentas.

Cabe indicar que este es el segundo hecho vinculado al sicariato que ocurre en una semana en la provincia de Chincha. El primero sucedió en el asentamiento humano Keiko Sofia, y fue cometido por un sujeto que realizó múltiples disparos contra un grupo de personas que libaban en la vía pública. Como consecuencia del evento violento cuatro de ellos fueron evacuados de urgencia al hospital San José y uno murió. Se trata de Humberto Bladimir Chuecas Quispe, procedente de Pisco al igual que los heridos. Para la policía ese caso fue por rivalidad entre bandas.

