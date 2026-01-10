La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica, informó la desarticulación de la banda criminal conocida como “Los Malditos de Pisco”, tras la captura de cinco personas, entre ellas un menor de edad, y el hallazgo de armas de fuego, explosivos y drogas. La intervención se realizó en el marco de la declaratoria de emergencia en Pisco por 60 días.

Acusados de delitos

Según detalló el general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, la operación tuvo lugar entre las 5 y 6 de la mañana del 9 de enero, luego de que se registrara un ilícito penal a la altura del kilómetro 228 de la Panamericana Sur, donde una persona resultó herida por un disparo en el abdomen. Los sujetos utilizaron la modalidad del “falso colectivo”.

“Al tomar conocimiento del hecho, nuestro personal implementó un plan cerco, realizó las diligencias correspondientes y activó actividades de inteligencia, logrando la captura de cinco personas”, señaló.

Durante la intervención, se incautaron diversos elementos vinculados a actividades delictivas, incluyendo armas de fuego, explosivos, drogas y objetos relacionados con delitos contra el patrimonio.

Entre los hallazgos se encontraron dos cartuchos de dinamita, un fulminante, una mecha lenta de aproximadamente 15 metros, una pistola con serie erradicada, una pistola hechiza y 35 cartuchos de 9 milímetros. Asimismo, se recuperaron 35 envoltorios de marihuana, 200 envoltorios de pasta básica de cocaína, un arma blanca, 12 equipos celulares, 10 documentos de identidad, tarjetas de crédito y billeteras, así como llaves que podrían estar vinculadas a robos de vehículos denunciados en la comisaría de San Miguel en Pisco. También se recuperó una miniván e incautación de dos vehículos.

Tras el análisis de cámaras de videovigilancia, el arma fue hallada oculta entre matorrales, fortaleciendo las investigaciones en curso.

El general Roque precisó que cuatro de los detenidos son mayores de edad y uno es menor, y cuentan con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y delitos contra el patrimonio. Además, indicó que la investigación continúa y no se descarta que puedan identificarse más involucrados. Sobre los documentos y objetos encontrados, señaló que se está realizando la trazabilidad para determinar si pertenecen a víctimas de robos u otros delitos.

Los detenidos y evidencias fueron puestos a disposición de las unidades especializadas, bajo la conducción del Ministerio Público. No se descarta su vinculación con otros delitos como robo, marcaje, sicariato, TID, armas y extorsión.

La declaratoria de emergencia permitió a la Policía ingresar a determinados domicilios y recuperar indicios y pruebas que facilitaron la desarticulación de la banda.

