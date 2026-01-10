La madrugada de este sábado, un varón entre 20 y 25 años sufrió una caída hacia la torrentera Lambramani, frente al centro comercial, sufriendo un golpe en la cabeza, siendo derivado de emergencia al hospital Honorio Delgado, donde aún no es identificado.

El joven fue rescatado por miembros de la Compañía de Bomberos; no obstante, no se le encontraron pertenencias ni documentos de identidad, por lo cual permanece como NN en el nosocomio a la espera de que familiares se apersonen al establecimiento debido a su delicado estado de salud.

Con el objetivo de dar con la identificación del joven, se puso en conocimiento que el herido llevaba polo de color plomo, buzo negro, zapatillas negras, ropa interior amarilla y medias negras.

El diagnóstico previo en el nosocomio es que el herido presentaría una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo, trauma abdominal y una contusión pulmonar.

La causa de la caída aún es materia de investigación por parte de personal policial, no descartando que fuera lanzado al vacío producto de un asalto.