La fiscal María Lourdes Oviedo Zevallos, a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa, presentó requerimiento de detención preliminar judicial para el adolescente M.O.S. (17) involucrado en el accidente de tránsito, ocurrido la mañana del 8 de enero en el distrito de Cerro Colorado.

El menor es investigado por la presunta infracción a la ley penal contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de lesiones culposas, fuga del lugar del accidente y daño agravado.

Según la fiscal, existen medios probatorios que harían presumir la responsabilidad del adolescente en el accidente, quien fugó de la acción de la justicia y abandonó la camioneta. En la actualidad aún se desconoce su ubicación.

Al momento, se dispuso recabar declaraciones y documentación, visualización de videos, entre otras acciones que permitan esclarecer lo sucedido en el sector de Apipa, así como la responsabilidad penal.

HECHOS

Como se recuerda, el conductor de la camioneta impactó por la parte posterior a una combi de transporte público, causando su volcadura en plena vía. El chofer, lejos de auxiliar a los 19 heridos, huyó del lugar.

Posteriormente, el padre del menor acudió a la comisaría en Ciudad Municipal, confirmando que la persona al volante era su hijo de 17 años.