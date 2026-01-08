La camioneta que chocó contra una combi de pasajeros en óvalo de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, fue hallada en el kilómetro 3 de la variante de Uchumayo, luego de darse a la fuga tras el accidente que dejó 19 personas heridas.

La identificación de la unidad se logró gracias a un video registrado por otra combi que siguió a la camioneta tras el impacto. La placa es V9W-865 y según Sunarp, el vehículo está registrado a nombre de la empresa Servicios Múltiples Mayvi S.A.C.

En las imágenes también se logra observar el rostro del presunto conductor responsable, quien aún no ha sido identificado. Si bien la camioneta fue ubicada por la Policía, el conductor no se encontraba en la unidad al momento de la intervención. El vehículo fue trasladado a la comisaría de Ciudad Municipal para las investigaciones correspondientes.

Como se conoce, el accidente de tránsito se produjo la mañana de este jueves 8 de enero y quedó registrado mediante una cámara de seguridad. Fueron 18 heridos que fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza y 1 en el nosocomio de Goyeneche.

Conductores que presenciaron el accidente, intentaron detener al chófer que conducía en excesiva velocidad, pero hizo caso omiso dándose a la fuga.

VIDEO: CAPTAN MOMENTO EN QUE CHÓFER FUGA DE ACCIDENTE

Identifican a camioneta que fugó tras accidente en Apipa