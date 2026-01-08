Al menos 18 de 19 pasajeros heridos en el accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el óvalo de Apipa, distrito de Cerro Colorado, permanecen a la espera de atención médica en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, debido a que la combi de placa VBO-638, transporte informal en la que viajaban no cuenta con SOAT y el conductor de la camioneta que provocó el choque se dio a la fuga.

Los afectados llevan más de tres horas esperando a ser atendidos con exámenes adicionales y señalaron que aguardan la activación del Seguro Integral de Salud (SIS) para recibir atención. Muchos de ellos permanecen en los pasillos del hospital.

Los pacientes esperan a la reactivación del SIS, por falta de SOAT (Foto: Hospital Honorio Delgado)

Por su parte, José Tanco, jefe del área de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza, señaló que inicialmente se atendió por la ley de emergencia, pero se espera la activación del SIS para los exámenes posteriores. Indicó que la mayoría de pacientes tienen contusiones leves, pero hay 3 personas heridas que podrían permanecer en observación, por posibles daños en la columna y fractura de clavícula.

Una de las heridas, Yañet Lope Chambi decidió dejar el hospital Honorio Delgado para acudir al hospital Goyeneche, por lo que en el hospital general solo quedaron 18 pasajeros heridos.

TESTIMONIOS

Policarpio Condorcahuana, padre de Helen, una bebé de 11 meses, informó que su pareja, Sonia Llamoca, presenta sangrado nasal y continúa sin ser evaluada por un médico. Ambos habían acordado encontrarse en la zona de Zamácola, pero el accidente frustró el encuentro.

En tanto, Luis Calsina, hijo de uno de los pasajeros heridos, Antonio Calsina, relató que varios lesionados continúan esperando atención pese a las molestias y el dolor que presentan.

El accidente se registró minutos antes de las 7:00 a. m., según imágenes proporcionadas, la combi se desplazaba desde Apipa hacia Zamácola y circulaba con gran cantidad de pasajeros, tanto sentados como de pie. En el video se observa que la camioneta no redujo la velocidad al ingresar al óvalo y terminó impactando violentamente el costado de la unidad de transporte público.

Lejos de detenerse para auxiliar a los heridos, el conductor de la camioneta huyó del lugar, por lo que no se descarta que haya estado en estado de ebriedad, hipótesis que será materia de investigación por parte de la Policía.

RELACIÓN DE PASAJEROS DE HERIDOS

Alex Huillca Colque Sonia Llamoca Chávez Shiandira García Layme Albina Callosa Layme Antonio Laza Calsina Romario Choquepuma Llave Yañet Lope Chambi Elizabeth Copacondori Soncco Joel Martines Mamani Delfina Mancha Quispe Sonia Sisa Llallacachi Naydu Milagros Huamani Huaccha Saidina Huayhua Menacho Victoria Chara Roque Mercedes Paucara Sencia Filomena Luque Achata Malena Huayhua Cano Helen Condorcahuana Llamoca Erika Alcahuaman Sivincha

VIDEO DEL ACCIDENTE

VIDEO DE LOS PACIENTES