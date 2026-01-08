Un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 8 de enero en el Óvalo de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, dejó como saldo aproximadamente 15 heridos, tras el choque entre una combi de transporte público y una camioneta, cuando la unidad trasladaba a los pasajeros hacia la zona de Zamácola.

La unidad más afectada fue la combi de placa VBO-638, que transportaba pasajeros al momento del impacto. De acuerdo con la información preliminar, al menos 15 personas resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones de consideración.

Según al registro vehicular, la unidad pertenece al ciudadano Porfirio Apfata Urbina, mientras que la otra camioneta que habría sido parte del accidente, según la Policía, ya estaría identificada, por lo que se encuentran en la búsqueda.

Testigos indicaron que el conductor de la camioneta involucrada se dio a la fuga, tras el accidente, lo que motivó a iniciar las investigaciones correspondientes de la Policía y dar con su paradero.

Los heridos fueron trasladados en las ambulancias de Samu, de Serenazgo de la Municipalidad de Cerro Colorado y la unidad de los Bomberos hacia los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche, donde reciben atención médica.

Efectivos policiales llegaron al lugar minutos después del hecho, cuando los lesionados eran evacuados hacia los nosocomios. La Policía se encargará de las diligencias para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

