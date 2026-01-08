Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en el kilómetro 19 de la vía Cerro Verde, en el distrito de Uchumayo, dejó como saldo tres personas heridas, tras el choque frontal entre una camioneta y un auto.

El hecho se registró aproximadamente a las 7:30 a. m. entre la camioneta de placa VCT-709 y un auto particular por causas que aún son materia de investigación.

Los heridos fueron auxiliados en el lugar y trasladados en una ambulancia de Cerro Verde hasta la clínica San Pablo, con el apoyo del personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Uchumayo.

El tránsito es restringido por el Choque entre dos vehículos en la vía de Cerro Verde. (Foto: Difusión)

Debido al accidente, el tránsito vehicular permanece restringido en la zona, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para el retiro de las unidades y el esclarecimiento de las responsabilidades. Se recomienda a los conductores a asumir medidas de prevención.

VIDEO RECOMENDADO