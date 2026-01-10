El chofer de una cisterna de gas habría perdido el control de su unidad y, en un intento por evitar caer a un barranco, impactó violentamente contra el cerro, provocando el posterior vuelco del vehículo en plena vía.

El accidente de tránsito ocurrió en Panamericana Sur, a la altura de la temida Quebrada del Toro, en la provincia de Camaná.

Tras el siniestro, llegó la Compañía de Bomberos n.º 35 de Camaná, ambulancia de Covinca, Policía de Carreteras del peaje y una grúa de apoyo, quienes trabajaron para rescatar y atender al conductor herido.

Debido al accidente, la vía se encuentra parcialmente cerrada, por lo que efectivos exhortan a los conductores a circular con extrema precaución y acatar las indicaciones de la PNP, especialmente en este sector.