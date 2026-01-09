El comandante PNP Erick Alarcón, jefe de la unidad provincial de Islay, reveló que ya se han realizado más de 40 rescates y auxilios en las playas del litoral en lo que va de la temporada de verano, una cifra que refleja el alto riesgo al que se exponen los veraneantes.

De acuerdo al oficial, gran parte de las emergencias se produce porque los bañistas ignoran las recomendaciones de seguridad, ingresan a zonas peligrosas o subestiman la fuerza del mar.

Alarcón precisó que desde el 20 de diciembre de 2025 se cuenta con el personal de salvataje debidamente capacitado en todas las playas del litoral de Arequipa, y desde la fecha se tuvo más de 40 intervenciones, como rescate de personas en riesgo de ahogamiento, auxilios médicos y casos de menores extraviados.

Por ello, exhortó una vez más a no ingresar al mar luego de haber consumido bebidas alcohólicas, ver zonas seguras, cuidar de los niños y los vehículos, pues también advirtió que se han reportado denuncias por robos.

En cuanto al despliegue policial, sostuvo que en la provincia de Islay se cuenta con 89 efectivos, distribuidos en Mollendo (39), Matarani, Mejía, Deán Valdivia y Punta de Bombón. “La cantidad de efectivos es insuficiente, debido a la afluencia de veraneantes en las playas. Este verano se ha triplicado", dijo.