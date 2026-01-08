El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán registrándose hasta el sábado 10 de enero en la sierra de la región Arequipa.

De acuerdo con el aviso N.º 005, de alerta naranja, las precipitaciones empezaron hoy (8 de enero), y se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sierra sur del país.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche.

Las lluvias afectarían las zonas altas de las provincias de Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión. Para este 8 de enero se esperan acumulados entre 11 y 26 mm/día, mientras que este 9 de enero se prevé valores entre 13 y 22 mm/día.

Asimismo, para este 10 de enero se registrarán valores entre 14 y 23 mm/día, impactando en partes altas de la región Arequipa.