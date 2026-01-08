Instalarán contenedores en las playas de Mollendo, con el fin de mejorar el manejo de los residuos sólidos y mantener limpias las orillas del mar, durante la temporada de verano. La Municipalidad Provincial de Islay adquirió 44 contenedores de basura.

La compra incluye 21 contenedores con capacidad de 1 100 litros y 23 contenedores de 360 litros, todos de procedencia alemana, que permitirán reforzar el servicio de limpieza pública en zonas de alta concurrencia.

Durante el verano, miles de visitantes del sur del país y del vecino país de Bolivia llegan a las playas de la provincia, lo que incrementa considerablemente la generación de residuos. Por ello, la comuna provincial exhortó a la ciudadanía, a los turistas a disponer adecuadamente de sus desechos y no dejar botellas, vasos, papeles, restos de frutas u otros desperdicios en la arena o en el mar.

Las autoridades recordaron que los residuos deben ser recogidos y depositados en los contenedores instalados, como parte de una conducta responsable para la conservación del medio ambiente y el atractivo turístico de la zona.

