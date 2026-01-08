Un reciente estudio realizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) revela que el 89% de los usuarios de Arequipa desconoce el volumen real de agua potable que consume al mes, un cifra superior al promedio nacional.

La investigación, que abarcó también a Cusco y Piura, recogió información de 1500 usuarios y determinó que, en promedio, el 76% de los usuarios en las tres ciudades no sabe cuantos metros cúbicos de agua utiliza mensualmente.

Se muestra que el 90% de los arequipeños se considera consumidor eficiente de agua potable, pero la mayoría no puede precisar su consumo real. Por su parte, en Cusco, el 85% es consumidor eficiente; sin embargo, el 78% también desconoce su consumo real. Mientras que en Piura alcanza el 93%, en contraste al 62% que lo desconoce.

Además, expone que el 67% de los usuarios en Arequipa cree que consume igual o menos agua que sus vecinos, por lo que estas cifras evidenciarían que no perciben si es necesario realizar algún ajuste para ahorrar dinero y disminuir el consumo.

El estudio también señala que el 82% de los usuarios arequipeños revisa su recibo únicamente para ver el monto a pagar, sin prestar atención al detalle del columen consumido, lo cual limita la capacidad de tomas decisiones.

Asimismo, una gran mayoría de usuarios en las tres ciudades desconoce que un metro cúbico (m3) equivale a 1000 litros de agua, una medida fundamental para comprender mejor su consumo real.