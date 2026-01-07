Una de las obras de mayor costo de la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) es la vía Majes – Lluta – Huambo que viene realizándose solo con un inspector de obra, pese a superar los 190 millones de soles, debiendo contar con un supervisor externo, el cual debe ser contratado a través de una licitación pública.

Esta falta de supervisor provocó que el lunes 5 de enero el Consorcio Majes 4 paralice las obras, informando a los obreros de la falta de un supervisor. No obstante, según información brindada por la Región, los trabajos se realizan con normalidad tras una visita realizada esta mañana por el jefe de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias (ORSIT), Sulspicio Choque.

NULIDAD DE CONTRATO

La falta de una supervisión externa data de agosto del 2025, cuando el GRA otorgó la buena pro al Consorcio Supervisor Caylloma, integrado por RBG Ingenieros S.A.C. y Ricardo Lenin Becerra Guevara, por un monto de 6,5 millones de soles.

Sin embargo, el contratista contaba con una sanción aplicada por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, la cual le fue impuesta el 14 de abril del año pasado, lo que motivó que la Región desista de contar con los servicios de este consorcio.

Es así que, desde junio, fecha en la cual se colocó la primera piedra de la obra vial, los trabajos se realizan solo con un inspector, pese a que la normativa indica que esta figura solo puede emplearse hasta la ejecución física de un 25 % de la obra, meta que se superó según la misma información proporcionada por el gobierno regional.

Hasta el cierre del 2025, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) el proceso de selección por concurso público no tiene actualización alguna desde el otorgamiento de la buena pro, además de no existir un segundo proceso en curso para contratar una supervisión.

DEFENSAS Y EXPLICACIONES

El consejero por Caylloma, Osías Ortiz, lejos de cuestionar la falta de supervisor, prefirió advertir de una posible sanción al Consorcio Majes 4 por paralizar la obra de manera unilateral e injustificable.

“Se aclaró que la empresa contratista argumentó la ausencia de un inspector; sin embargo, la Gerencia de Infraestructura desmintió dicha versión, presentando documentación que acredita que el inspector continúa laborando y reportando incidencias de manera regular”, se comunicó a través de una nota de prensa de su despacho.

Mientras que algunos defienden que el Ejecutivo regional continúe la supervisión mediante un inspector designado, otras voces esperan el cumplimiento de la normativa, como es el caso de la consejera por Caylloma, Yesenia Choquehuanca, quien indicó que existe un presupuesto para ello.

“Hay amparo de la nueva Ley de Contrataciones y la Contraloría, pero ya superando esta, los de Infraestructura o Supervisión deben asumir las responsabilidades, lo que nosotros nos preguntamos es el porqué ha habido esa demora, por qué a la fecha no sale la licitación, eso es lo preocupante”, expresó.

Cabe señalar que, según el programa de ejecución de inversiones del proyecto, de los 198,1 millones de soles del costo total de la inversión, actualizados a junio del 2025, se destina una partida presupuestal de 5,8 millones de soles para la supervisión, la cual se debe realizar por administración indirecta (contrata).