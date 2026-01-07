La tercera convocatoria para la contratación de la empresa encargada de adquirir 86 patrulleros para 58 comisarías de Arequipa, así como 14 vehículos para la Unidad de Emergencias, cuenta con una propuesta presentada, no obstante, el 8 de enero se conocerá a ciencia cierta si se le otorga la buena pro de la inversión de 18,4 millones de soles.

El 31 de diciembre, Maquinarias S.A., representada por Johnny Carvallo Sánchez, fue el único postor en presentar su propuesta ante el Comité Especial de Obras por Impuestos del Gobierno Regional de Arequipa, pese a que fueron 5 las empresas que manifestaron su expresión de interés para el proceso.

Según el cronograma del proceso de selección entre el 5 y 7 de enero el Comité Especial realizará la evaluación de la propuesta económica y técnica y, al tratarse de un único postor, los resultados se darán este 8 de enero.

Cabe señalar que el 12 de septiembre del 2025, Maquinarias S.A. también presentó su propuesta en la segunda convocatoria junto con Grupo Pana S.A., sin embargo, ninguno de los dos postores cumplió con la propuesta técnica.

PROBLEMAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA COMPRA

De otro lado, Miguel Briones, secretario de Coresec y miembro del Comité Especial, precisó que la contratación de la empresa supervisora presenta algunos inconvenientes.

Pese a tener el mismo cronograma que el proceso para la empresa ejecutora, no se presentó ninguna propuesta formal hasta la fecha límite, pero, según Briones, en estos días se estará buscando una alternativa.

Para que la adquisición de los 100 patrulleros se realice, obligatoriamente se debe contar con una supervisión.

Respecto a plazos, el cronograma señala que una eventual suscripción del convenio de inversión, entre el gobierno regional y la empresa privada, se realizará entre el 30 de enero y el 5 de febrero.

La última modificación de las bases integradas establece un plazo total de ejecución de 210 días calendario.

