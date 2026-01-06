Las siete represas de la cuenca Chili de Arequipa almacenan en conjunto 182 millones de metros cúbicos de agua al 6 de enero de 2025, de acuerdo con el reporte oficial de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). El balance hídrico muestra niveles variantes entre los principales embalses que abastecen a Arequipa y al sistema de riego.

Según el reporte, la represa Aguada Blanca registra un almacenamiento útil de 16 millones de metros cúbicos, de una capacidad total de 22 millones, mientras que El Frayle acumula 52 millones frente a una capacidad máxima de 119 millones de metros cúbicos.

En tanto, la represa Challhuanca presenta uno de los niveles más bajos, con apenas 0,43 millones de metros cúbicos embalsados de una capacidad máxima de 25 millones. Asimismo, Pillones almacena 53 millones de metros cúbicos, de un total de 80 millones de capacidad.

El Dique Los Españoles, de menor capacidad, registra 1,63 millones de metros cúbicos de agua, frente a un máximo de 9 millones. Finalmente, las represas Bamputañe y El Pañe almacenan 20 y 37 millones de metros cúbicos, respectivamente.

El reporte de Autodema permite evaluar la disponibilidad hídrica en la cuenca Chili en un contexto de inicio de la temporada de lluvias. La proyección es almacenar la mayor cantidad de agua para garantizar el agua para el consumo humano, el riego agrícola, minería e industria.

