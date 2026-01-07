La presidenta del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Norma Ortega, confirmó que este 15 de enero se realizará la sesión ordinaria para aprobar el cuadro de sesiones, además de la distribución de las comisiones ordinarias.

La legisladora regional brindó detalles sobre algunos pedidos que se le alcanzó a su despacho, como el caso de Elfer Ale Cruz, quien solicitó presidir la Comisión de Salud, pese a que ya presidió esta comisión en los años 2023 y 2024.

Asimismo, Ortega precisó que Nila Roncalla Camargo solicitó liderar la Comisión de Turismo, de la cual fue presidenta en el 2024. La presidenta del CRA descartó que este año exista conflicto alguno para la distribución de comisiones.

De igual forma, Antonio Llerena Salas solicitó por cuarto año consecutivo presidir la Comisión de Agricultura, este pedido fue cuestionado por su colega César Huamantuma, quien indicó que estará a la espera de los acuerdos que se tomen entre los consejeros para liderar una comisión.

En el caso de la Comisión de Energía y Minas, esta pasaría a manos de Aaron Maldonado López, quien repetiría la presidencia del 2023 y 2024. En el resto de casos, aún existen conversaciones en marcha.

Es necesario precisar que las comisiones se conforman para fiscalizar en dichos sectores.

CASOS ESPECIALES

Este año presenta un panorama inusual para el consejo regional, el proceso de vacancia contra Miguel Ángel Linares y la solicitud de licencia de Marleny Arminta abren un vacío para los accesitarios que los reemplacen.

En el caso de Arminta, señaló que de todas maneras pedirá la presidencia de una comisión, aunque no detalló cual sería, recordando que su última comisión fue la de Salud.

VIDEO RECOMENDADO