La Municipalidad Distrital de Cocachacra en la provincia de Islay habilitó la piscina municipal para la temporada de verano 2026, con el fin de que la población tenga un espacio recreativo para toda la familia.

Según el gerente de Servicios Públicos y Gestión del Medio Ambiente de la municipalidad de Cocachacra, Edwin Villena, el costo de ingreso es de 2.50 soles para niños y 5 soles para adultos. El recinto cuenta con personal de salvataje para garantizar la seguridad de los usuarios durante el horario de atención, que es de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., Los días lunes permanecerá cerrada para labores de mantenimiento.

El complejo acuático dispone de dos piscinas para adultos y una piscina destinada a niños de 4 a 10 años de edad, además de baños y vestidores, los cuales se encuentran debidamente señalizados para una adecuada atención al público.

Niños también pueden disfrutar de la piscina en Chucarapi. (Foto: Difusión)

Como parte de las normas de uso, se encuentra prohibido el consumo de alimentos dentro del área de las piscinas, así como el ingreso de mascotas, a fin de preservar la higiene y seguridad del recinto.

Villena recordó que, el pasado 26 de diciembre también se habilitó la piscina municipal de Chucarapi, ampliando las alternativas de esparcimiento para las familias de Cocachacra y los visitantes.

