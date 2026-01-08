En el Centro Cultural Mollendo de la Universidad Católica de Santa María, tres de las universidades de Arequipa presentaron la Agenda para el Desarrollo de Arequipa 2026-2030, la cual marca una hoja de ruta presentada a los candidatos para que, en una eventual gestión, puedan utilizarla durante su mandato.

Esta agenda se trabaja desde el 2005 y su elaboración involucra el trabajo de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

José Suárez Zanabria, docente de la UCSM, fue el encargado de dar una síntesis de la hoja de ruta que contempla 6 ejes de intervención: Crecimiento económico y sostenible y empleo digno; infraestructura social; salud y bienestar ciudadano; educación, conocimiento e innovación; seguridad ciudadana y convivencia democrática; gobernanza, institucionalidad y gestión pública moderna; sostenibilidad ambiental y gestión de recursos naturales.

En el panorama nacional se detectaron brechas estructurales persistentes en infraestructura, institucionalidad y productividad, con 2 mil obras públicas paralizadas por una baja gestión en los gobiernos subnacionales.

En tanto, a nivel de la región se hizo hincapié en las 133 obras paralizadas, 31 de ellas en transporte, 15 en vivienda y saneamiento, además de una alta inversión detenida en agricultura, teniendo como causa principal deficiencias en los expedientes técnicos.

PROPUESTAS

Entre las propuestas, en proyectos, para la próxima gestión, se encuentra darle continuidad a las alternativas en energías renovables, la reactivación de proyectos emblemáticos como Majes Siguas, además de impulsar nuevos mecanismos de inversión, como Obras por Impuestos y Alianzas Público Privadas.

Asimismo, se propuso la creación del tren eléctrico para la ciudad de Arequipa, la implementación del Sistema Integrado de Transportes (SIT), la consolidación de una carretera de doble carril, la Vía del Loncco y el puente de Umapalca.

En salud se estableció impulsar la telemedicina en zonas rurales y ejecutar programas integrales de prevención, anemia, salud mental y violencia familiar.

En tanto, para educación se pidió promover la evaluación del Currículo Nacional de la Educación Básica y su actualización.

FALTA DE ANÁLISIS

Al terminar la ceremonia, Suárez Zanabria afirmó que no se hizo una evaluación al ser consultado sobre cuánto de lo presentando en la agenda pasada fue tomado en cuenta por la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Gobierno Regional de Arequipa en estos 3 años.

“La Academia hace una propuesta, la entrega a los candidatos, los candidatos, solo uno llega, lo que tome en consideración, si lo toma en consideración, lo que hace usualmente es pedirle a la Academia el apoyo para su desarrollo técnico”, explicó.

Aunque la actividad se realizó en Mollendo, contando con autoridades y empresarios de la provincia de Islay, la recomendación principal hecha fue la de brindar un mayor aporte para las provincias y no solo centrarse en la capital de Arequipa.

El alcalde de Islay - Matarani, Irwin Santoyo, explicó que dos de los principales problemas en su jurisdicción son la ejecución de la carretera La Joya - Matarani y el acceso al servicio de agua potable, por lo que solicitó que estas sean incluidas en la agenda.

Presentan Agenda para el Desarrollo de Arequipa 2026-2030. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

