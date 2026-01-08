Yul César Vargas Espino, sentenciado por tráfico ilícito de drogas, fue enviado a prisión tras incumplir las reglas de conducta impuestas en abril del 2025 como parte de su condena. La disposición fue alcanzada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí.

Según el fiscal provincial, Marcos Emerson Camacho Ccora, Yul Vargas había sido sentenciado a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por el delito de tráfico de drogas; sin embargo, no cumplió con el pago de reparación civil ni acudió al juzgado cada dos meses para informar y justificar sus actividades.

Ante ello, se solicitó al Poder Judicial, se revoque la pena suspendida y se cumpla con la pena efectiva, el cual fue declarado fundado conforme a lo establecido en el Código Penal.

Tras evaluar los argumentos fiscales y la documentación presentada, el órgano jurisdiccional ordenó que Vargas Espino cumpla su condena en un establecimiento penitenciario determinado por el INPE.

Asimismo, se emitieron las órdenes de captura para el procesado, quien deberá ser ubicado e internado en la prisión.