Samuel Y. Huamani L., fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación sexual en agravio de la joven de iniciales G.Y.P.Ch. La medida fue conseguida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la Fiscal Adjunta Provincial, Christy Elizabeth Montoya Sudario.

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2020, cuando la víctima abordó un vehículo que simulaba brindar servicio de taxi en el distrito de Cerro Colorado. Durante el trayecto, el automóvil se detuvo y la joven fue interceptada por más de una persona, siendo sometida a violencia física, amenazas y actos de violencia sexual.

Pese a la gravedad del ataque, la víctima pidió ayuda y denunció lo ocurrido, recibiendo auxilio de terceros y atención inmediata por parte de las autoridades.

Durante el juicio, el Ministerio Público sustentó su acusación con una declaración coherente y persistente de la agraviada, así como con certificados médicos legales, pericias psicológicas, diligencias de reconocimiento en rueda y demás elementos de convicción, que permitieron al juzgado acreditar el delito.

Además de la pena privativa de la libertad, se dispuso el pago de S/ 5,000.00 por concepto de reparación civil, además de las medidas accesorias previstas por ley.