Un incendio registrado esta mañana en la zona de Jerusalén, distrito de Mariano Melgar, dejó en cenizas la habitación de una joven, luego de que, presuntamente, un cortocircuito desatara el fuego al interior del inmueble.

Las llamas consumieron rápidamente el ambiente, obligando a los vecinos a socorrer con sus baldes de agua, mangueras y otros, hasta la llegada de los bomberos, quienes controlaron el siniestro. No se reportaron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Hilda Apaza, abuela de la joven afectada, relató que se enteró del incendio gracias a la alerta de un vecino, ya que al momento del hecho se encontraba en otro extremo de la vivienda recibiendo visitas de quienes difunden el contenido de la Biblia. “Cuando me avisaron, el fuego ya había avanzando”, señaló acongojada.

Según detalló, el incendio destruyó por completo la cama, colchón, ropero, prendas de vestir y todas las pertenencias de su nieta, quien había salido a trabajar horas antes. El fuego se habría propagado rápidamente, porque una parte del cuarto estaba construida con madera y la otra con bloquetas.

La familia afectada solicita apoyo solidario para poder reponer lo perdido. Cualquier ayuda puede realizarse a través de Yape al número 972 757 207, a nombre de Hilda Apaza.

VIDEO RECOMENDADO