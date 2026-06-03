El regidor de la Municipalidad Provincial de Islay, José Toledo Condori, anunció que solicitará el inicio de trabajos de mantenimiento en los juegos recreativos ubicados en la Primera Playa de Mollendo, debido al deterioro que presentan algunas de sus estructuras y al riesgo que representan para los usuarios.

La autoridad edil explicó que aproximadamente el 50 % de los materiales de los juegos deben ser cambiados, luego de que en menos de una semana se registraran dos accidentes que involucraron a menores de edad. Esta situación generó preocupación entre los vecinos y visitantes que frecuentan la zona de esparcimiento.

Toledo Condori señaló que existe una ficha de mantenimiento en el área de Infraestructura de la comuna provincial, la cual contaría con un financiamiento cercano a los 50 mil soles. Según indicó, los trabajos podrían iniciarse en un plazo máximo de dos semanas para atender las deficiencias detectadas.

El concejal destacó que el objetivo de esta intervención es prevenir nuevos incidentes o accidentes que puedan afectar a los niños y demás usuarios de estos espacios recreativos. Asimismo, recordó que debido a la cercanía del mar y al constante desgaste que provoca la salinidad, el mantenimiento de los juegos debería realizarse al menos una vez al año.