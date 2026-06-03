El futbolista argentino Lionel Messi fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito iberoamericano.

El jurado destacó tanto su extraordinaria trayectoria deportiva como su compromiso social en favor de la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

Reconocimiento a una carrera histórica

En el fallo, la Fundación Princesa de Asturias resaltó que Messi es “el futbolista más exitoso de todos los tiempos”, al acumular 47 títulos oficiales a lo largo de su carrera profesional.

Asimismo, valoró su liderazgo dentro del campo, su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, cualidades que lo han convertido en una de las figuras más influyentes de la historia del deporte.

El astro argentino ha conquistado ocho veces el Balón de Oro y continúa en actividad con el Inter Miami, tras una exitosa trayectoria en el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain.

Su labor solidaria también fue reconocida

Además de sus logros deportivos, el premio destaca la labor desarrollada por la Fundación Lionel Messi, organización dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Según la Fundación Princesa de Asturias, el futbolista ha realizado una “formidable y continuada labor solidaria” en distintos países, contribuyendo a mejorar las oportunidades de miles de menores.

“España y Catalunya son parte de mi vida”

Tras conocerse la decisión, Messi agradeció el reconocimiento y recordó el vínculo que mantiene con España, país donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

“Este premio tiene un valor muy especial para mí. España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos”, expresó en una declaración difundida por la Fundación Princesa de Asturias.

El campeón mundial con Argentina también manifestó su deseo de que su historia sirva de inspiración para niños y jóvenes.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte”, señaló.

Premio será entregado en octubre

Messi fue elegido entre 27 candidaturas procedentes de 12 países y recibirá el galardón durante la ceremonia oficial que se celebrará en octubre en la ciudad de Oviedo.

La distinción está dotada con 50.000 euros y una escultura diseñada por el artista español Joan Miró.

La ceremonia contará con la presencia de Leonor de Borbón, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz.