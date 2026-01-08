Un trágico accidente de tránsito se reportó este jueves 8 de enero en la carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como “Quebrada del Toro”, en la provincia de Camaná, dejando como saldo un fallecido.

Según información preliminar, el camión de placa W7B-854 se le habrían vaciado los frenos, por lo que despistó y chocó contra el cerro en el sector. El conductor, en un intento de salvar su vida, habría saltado del camión en marcha, pero cayó violentamente sobre el pavimento, a un costado de la vía, perdiendo la vida de manera instantánea.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado identificar al fallecido, por lo que permanece en calidad de NN.

En el lugar del accidente se encuentra personal de la Policía de Carreteras, a la espera de la llegada del fiscal de turno, para proceder con el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

Accidente de tránsito en Camaná deja un fallecido. Foto: PNP.

Por su parte, se exhortó a manejar con extrema precaución, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas.