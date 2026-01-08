El 6 enero se publicó en El Peruano los más de 30 cambios hechos al Reglamento Interno del Consejo Regional de Arequipa, ello tras más de 7 meses de espera, en los cuales el despacho del gobernador regional Rohel Sánchez observó la ordenanza regional hasta en dos ocasiones, sin responder a la última subsanación realizada.

Precisamente, esta publicación deja en constancia que la autoridad regional se negó a publicar la normativa en los plazos establecidos.

Para el consejero César Humantuma esta negativa debe ser materia de un acto legal por parte de los consejeros, en tanto, la presidenta del Legislativo regional, Norma Ortega, refirió que una acción de este tipo requiere el consenso del pleno.