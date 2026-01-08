La central de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado fue inaugurada en mayo del 2025 con una inversión millonaria en 14 camionetas, 6 motocicletas y 375 cámaras de videovigilancia, pero esta no estaría funcionando de manera eficiente debido a la falta de personal para operar los equipos.

El regidor Alonso Ranilla, lamentó que, pese a contar con vehículos modernos y tecnología de vigilancia, estos no estén al servicio de los vecinos. Según indicó, el principal problema es la ausencia de choferes, operadores de cámaras y serenos, lo que impide el uso adecuado de los bienes adquiridos el año pasado.

Durante una visita de fiscalización de esta mañana, se constató que varias camionetas y motocicletas permanecen estacionadas en la base de seguridad ciudadana. Incluso, algunas motos registran apenas 100 kilómetros de recorrido, lo que evidenciaría su escasa o nula utilización. De acuerdo con el regidor, al menos seis camionetas y un número similar de motos no salen a patrullar diariamente.

Ranilla precisó que el distrito cuenta con 120 serenos, pero que en la práctica solo un promedio de 30 presta servicio por turno, debido a los descansos y labores administrativas. Esta situación limita la capacidad de respuesta ante emergencias y hechos delictivos.

Asimismo, durante la inspección en la sala de monitoreo se verificó que solo 4 personas se encontraban monitoreando las 375 cámaras de seguridad, una cifra considerada insuficiente para garantizar una vigilancia efectiva en el distrito.

El regidor también alertó sobre la paralización parcial del servicio de limpieza pública, al señalar que las compactadoras de basura donadas no están siendo utilizadas en su totalidad por falta de conductores. De las 25 compactadoras existentes, ocho se encontrarían inoperativas. Cabe precisar que 14 de estas unidades fueron entregadas el año pasado por el Ministerio del Ambiente, como parte de un programa financiado mediante endeudamiento externo del Gobierno Central.

