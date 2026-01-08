La procuradora pública regional de Arequipa, Amparo Begazo, hizo un llamado al Ministerio Público, entidad que abrió cerca de 70 carpetas fiscales en contra por el presunto abuso de autoridad por cumplir con su trabajo de recuperar terrenos del Estado, estas denuncias las realizaron los mismos dirigentes que fueron desalojados, precisó Begazo.

“¿Cómo el Ministerio Público avala estas cosas de abuso de autoridad si nosotros estamos dando cumplimiento a la Ley 30230? Entonces no me parece correcto que la denuncia sea avalada por el Ministerio Público”, cuestionó la procuradora.

MALESTAR POR DENUNCIAS

Uno de estos casos deviene de la recuperación realizada en Punta de Bombón, donde el caso se encuentra activo aún; mientras que, en otros casos algunas denuncias fueron archivadas. “Tengo que estar yendo a las declaraciones (...) de todas maneras es la molestia el tiempo y no es correcto, no es justo porque yo no le he quitado nada a nadie, no he abusado de nadie”, explicó.

Begazo mostró su disconformidad con el proceder del Ministerio Público frente a estas denuncias. “Si existiera un abuso de autoridad respecto de una recuperación creo que lo que tendría que pedir el Ministerio Público es que se pruebe que son sus terrenos (de los denunciantes)”, añadió.

La funcionaria detalló que en el 2025 se recuperaron 22,500 hectáreas del Gobierno Regional de Arequipa a través de 36 intervenciones realizadas en toda la región, principalmente en el distrito de Majes (Caylloma), donde existen terrenos de Autodema invadidos.

Precisamente, con respecto a las invasiones en El Pedregal, existe un incremento de terrenos invadidos, que pasaron de 4 mil a 14 mil hectáreas. Para este año existen expedientes para ejecutar recuperaciones, no obstante, queda pendiente la coordinación con la Región Policial Arequipa tras la asunción del nuevo jefe.

