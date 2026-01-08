El incumplimiento de metas entre enero y mayo del 2023 llevó a José Aquice Cárdenas a ser retirado de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), sin embargo, este miércoles 7 de enero el gobernador regional Rohel Sánchez decidió devolverle la confianza.

El principal cuestionamiento sobre Aquice fue la baja ejecución presupuestal en Transportes, algo que se hizo reiterativo con sus sucesores. Durante su gestión, la exgerente Anika Portales solo llegó a ejecutar el 78 % del presupuesto de la unidad ejecutora, siendo la de peor avance presupuestal en el gobierno regional durante el 2025.

No obstante, estos números son mejores que los dejados por sus antecesores, en el 2024 la ejecución presupuestal de Transporte alcanzó solo el 62.4 %, mientras que en el 2023 llegó al 65.1 %, siendo el mantenimiento de las vías departamentales la mayor deuda en estos 3 años.

Aquice Cárdenas estaba trabajando por ordenes de servicio en el GRA, cobró S/ 39,000 en el 2024 y S/40,000 en el 2025.

CAMBIO EN LA GERENCIA DE VIVIENDA

El de Transportes no fue el único cambio que se conoció en estos días, en la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jacinto Rosas Fernández fue retirado de la Gerencia luego de 3 años al frente de la misma.

En su reemplazo, Giovanna Manchego Mendoza asume el cargo. La nueva funcionaria fue designada en agosto como directora del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Manchego no es nueva en la Gerencia Regional de Vivienda, pues estuvo a su cargo durante la gestión de Yamila Osorio.

VIDEO RECOMENDADO