Si lo que busca es tener a los niños y jóvenes ocupados en este verano, y que a la vez desarrollen sus habilidades, las vacaciones útiles son una alternativa, pero hay que saber cómo aprovecharlas mejor.

Una de las opciones para los pequeños es partir en el hogar con rutinas pequeñas que ayudará a formar disciplina, como tender la cama todos los días, ordenar el cuarto, ayudar en los quehaceres, repasar contenidos trabajados durante el año escolar durante 30 minutos o emplear este tiempo para algún otro aprendizaje.

La idea es que no se pierda la esencia, que es ocupación con entusiasmo. Fuera de la casa, se pueden optar por actividades para reforzar la coordinación motora fina con el arte o actividades más físicas, como el deporte y la danza.

“Las vacaciones útiles les proporciona un espacio de distracción y recreación necesario para su desarrollo, facilita momentos de mayor interrelación social, les permite despejarse de las tareas habituales que han tenido durante el año escolar para vivir nuevas experiencias, donde los horarios son más flexibles y las normas menos rígidas, son algunos de los beneficios de las vacaciones útiles en los niños”, indicó el Médico Psiquiatra Horacio Vargas Murga Director Ejecutivo de la Dirección de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”.

Agregó que estas contribuyen a que los niños potencien sus habilidades e incentiven su creatividad, a través de cursos recreativos, deportes, arte o música.

DIVERTI VACACIONES

En este marco, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha organizado las Diverti Vacaciones con 15 talleres deportivos y culturales para los niños y adolescentes, incluidas personas con habilidades diferentes.

Estos se desarrollarán en distintos escenarios, como Coliseo Arequipa, el Complejo Cultural Ateneo, el Coliseo Municipal y, en el caso de los talleres inclusivos, el Estadio Melgar, garantizando condiciones óptimas durante toda la jornada vacacional.

El cupo es para 1500 niños, 100 más que en el 2025 y se contempla áreas como vóley, básquet, fútbol, futsal, ajedrez y, como novedad este año, el taller de kung-fu. Cabe resaltar que el taller de iniciación deportiva ya ha completado todos sus cupos, mientras que el resto de talleres continúa con vacantes disponibles. Paralelamente, se desarrollarán talleres culturales como improvisación teatral, danza moderna, marinera norteña, dibujo y pintura, robótica y mini cohetes.

Hay además un taller para personas con discapacidad, quienes podrán practicar disciplinas como atletismo, bochas y futsal, promoviendo la participación activa y la integración a través del deporte.

Las inscripciones se realizan de manera virtual y estarán abiertas hasta completar los cupos disponibles, cerrándose este domingo 11 de enero.

Los interesados pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://shorturl.at/qp9Il . La comuna garantiza que estos encuentros estarán a cargo de docentes capacitados y monitores y se han organizado charlas de nutrición y orientación psicológica dirigidas a los padres de familia, fortaleciendo el acompañamiento al proceso formativo de los estudiantes.

Las jornadas concluyen el 13 de febrero con la clausura y al inscribirse, cada participante recibirá un polito.

OPCIÓN

Algunos cursos recomendables para los niños: oratoria o de expresión corporal para que pierda el miedo o vergüenza, clases de baile, teatro o artes marciales para niños que son más activos para que liberen energía.