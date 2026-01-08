A través de la Resolución N° 0847-2025-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones estableció el número de regidores provinciales y distritales que serán elegidos durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026, para aquellos distritos electorales con una población mayor 25 mil habitantes, además de dictar otras disposiciones sobre la representatividad de comunidades campesinas, nativas o pueblos originarios.

Para las jurisdicciones con una población menor a los 25 mil habitantes, el número de concejales se mantendrá en 5, aplicando los rangos de población establecidos en el 2006.

Este rango fija un máximo de 15 regidores en los concejos provinciales o distritales con población mayor a 500,001 habitantes, para aquellos entre 300,001 y 500,000 serán 13 los regidores, entre 100,001 y 300,0000 habitantes serán 11 los regidores, entre 50,001 y 100,000 serán 9 los concejales y entre 25,001 y 50,000 serán 7 los regidores.

De esta manera la Municipalidad Provincial Caylloma pasará de contar con 9 regidores a tener 11 a partir del 2027, mientras que la Municipalidad Distrital de Cayma pasará de 9 a 11 concejales.

De igual forma, el resto de distritos electorales con más de 25 mil habitantes en Arequipa se distribuye de la siguiente manera: Arequipa (15 regidores), Alto Selva Alegre (9), Cerro Colorado (11), Jacobo Hunter (9), La Joya (7), Mariano Melgar (9), Miraflores (9), Paucarpata (11), Sachaca (7), Socabaya (9), Yanahura (7), Yura (7), José Luis Bustamante y Rivero (9), Camaná (9), Caravelí (7), Castilla (7), Majes (9) e Islay (9).

CUOTA DE REPRESENTANTE DE COMUNIDADES CAMPESINAS EN MUNICIPIOS PROVINCIALES

Otro cambio que se presenta para las próximas gestiones es la aplicación de la cuota de representantes de comunidades campesinas, nativas o pueblos originarios, la cual será de un mínimo de 15 % en aquellas municipalidades provinciales en las que existan comunidades.

De esta manera, para la Municipalidad Provincial de Arequipa se exige un mínimo de 3 representantes de 16 candidatos a regidores, en el caso de las comunas de Caravelí y Castilla esta exigencia será de 2 representantes en 8 candidatos, en Caylloma será 2 representantes de 12 y en las municipalidades de La Unión y Condesuyos la exigencia será de 1 representante dentro de los 6 candidatos.

VIDEO RECOMENDADO