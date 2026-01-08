Juan Francisco Núñez, conocido popularmente como “Poroto”, reside en la ciudad de Mollendo (Islay) preservando una tradición navideña de más de 56 años. El vecino mollendino instala tres nacimientos artesanales integrados en una sola escenografía, tras la Bajada de Reyes, y permanecen abiertos al público.

El conjunto principal está compuesto por piezas de yeso y caucho con más de 50 años antigüedad, cuidadosamente conservadas y organizadas en escenas que recrean pasajes bíblicos junto a elementos del paisaje andino y costero del Perú.

La escenografía incluye figuras humanas, animales, cerros, lagunas y escenas costumbristas, muchas de ellas obtenidas a lo largo de los años como obsequios de familiares y vecinos. Entre algunas escenas, están las que representan a Cusco, los andes y un lago que simbolizaría el mar de Mollendo.

Núñez indicó que el armado completo le demanda entre 10 y 11 días de trabajo, destacando que su principal motivación es la fe y el valor cultural de esta manifestación tradicional.

Relató que estos nacimientos son muy significativos en un hogar, porque representa la presencia de Dios en la vida de cada uno.

“Tengo 89 años y esto es el amor a Dios y la costumbre que tengo desde muy niño. Siempre me ha gustado participar en actividades navideñas”, dijo en Canal 6 Mollendo.