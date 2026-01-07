Este 7 de enero se comunicó el fallecimiento de Elsa Consuelo Gilda Daza Alfaro, reconocida atleta máster arequipeña por su larga trayectoria en campeonatos locales e internacionales. Su partida ha generado hondo pesar en la comunidad deportiva en Arequipa.

Consuelo Daza o conocida como ‘Chelito’ fue una figura muy querida en el atletismo máster, recordada por su carisma, entrega y participación en maratones y competencias de la pista a lo largo de varios años. Su sepelio se llevará a cabo mañana 8 de enero a las 2:00 p.m. en el Parque de la Esperanza.

La Asociación de Atletas Máster del Perú-ADAMA Perú compartió este comunicado, brindando las condolencias a sus familias y amigos. Además, el movimiento mundial “Noviembre Azul-Luchemos Contra el Cáncer de Próstata” también compartió su pesar y resaltó que Consuelo se convirtió en un verdadero referente en la comunidad y apoyó a la misión.

“Su alegría, compromiso y energía contagiosa fueron parte fundamental de cada edición de la Carrera Yo Me Atrevo 5K, donde siempre alentó, participó y motivó a otros a unirse en la lucha por la salud masculina”, se lee en la Fanpage de Noviembre Azul.

Cabe mencionar que ‘Chelito’ fue bicampeona sudamericana en 800 y 1500 planos CAT65 en el Sudamericano de Atletismo Máster Lima 2023.

Asimismo, se consagró tricampeona en el “XXI Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo”, realizado en Lima del 18 al 26 de noviembre de 2023, en el cual Perú se coronó campeón con 173 puntos, seguido de Chile con 169.

Atleta máster arequipeña Consuelo ‘Chelito’ Daza. Foto: ADAMA Perú.