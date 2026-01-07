Este 7 de enero se comunicó el fallecimiento de Elsa Consuelo Gilda Daza Alfaro, reconocida atleta máster arequipeña por su larga trayectoria en campeonatos locales e internacionales. Su partida ha generado hondo pesar en la comunidad deportiva en Arequipa.
Consuelo Daza o conocida como ‘Chelito’ fue una figura muy querida en el atletismo máster, recordada por su carisma, entrega y participación en maratones y competencias de la pista a lo largo de varios años. Su sepelio se llevará a cabo mañana 8 de enero a las 2:00 p.m. en el Parque de la Esperanza.
La Asociación de Atletas Máster del Perú-ADAMA Perú compartió este comunicado, brindando las condolencias a sus familias y amigos. Además, el movimiento mundial “Noviembre Azul-Luchemos Contra el Cáncer de Próstata” también compartió su pesar y resaltó que Consuelo se convirtió en un verdadero referente en la comunidad y apoyó a la misión.
“Su alegría, compromiso y energía contagiosa fueron parte fundamental de cada edición de la Carrera Yo Me Atrevo 5K, donde siempre alentó, participó y motivó a otros a unirse en la lucha por la salud masculina”, se lee en la Fanpage de Noviembre Azul.
Cabe mencionar que ‘Chelito’ fue bicampeona sudamericana en 800 y 1500 planos CAT65 en el Sudamericano de Atletismo Máster Lima 2023.
Asimismo, se consagró tricampeona en el “XXI Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo”, realizado en Lima del 18 al 26 de noviembre de 2023, en el cual Perú se coronó campeón con 173 puntos, seguido de Chile con 169.