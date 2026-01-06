El equipo arequipeño Atlético Faraday, representante de la zona sur del país, se encuentra listo para disputar este fin de semana la tercera etapa de la Liga Nacional Intermedia de Vóleibol, categoría Mayores. La cita deportiva tendrá lugar en las instalaciones del coliseo del colegio La Salle, ubicado en el distrito de Breña.

Esta fase de la competición se desarrolla bajo la modalidad de un cuadrangular de ascenso altamente competitivo. El objetivo es claro para los equipos participantes: los dos clubes que logren ubicarse en las mejores posiciones al finalizar la jornada obtendrán su pase directo al cuadrangular final.

Atlético Faraday avanza a la liga profesional. Foto: A. Faraday.

En dicha instancia definitiva, deberán medir fuerzas contra Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, escuadras que luchan por la permanencia tras ocupar los últimos lugares en la Liga Peruana de Vóley Betsson.

La acción para el Atlético Faraday comenzará formalmente este viernes 9 de enero a las 19:30 horas, cuando debuten frente a Molivoleibol de Lima. La expectativa es alta para el cuadro sureño, que cerrará la primera fecha del torneo. Como antesala a este encuentro, el público asistente podrá presenciar el duelo entre Túpac Amaru de Lima y Atlético Power de Huancayo, marcando el comienzo de un fin de semana cargado de adrenalina.

Para la segunda fecha, programada para el sábado 10 de enero, el sexteto arequipeño volverá al campo a las 17:00 horas para enfrentarse al histórico Túpac Amaru en un duelo que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos. La jornada sabatina concluirá con el enfrentamiento de fondo entre Molivoleibol y Atlético Power, donde se empezarán a perfilar los favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

La definición del cuadrangular llegará el domingo 11 de enero. Desde las 15:00 horas, Atlético Faraday cerrará su participación en esta etapa enfrentando a Atlético Power de Huancayo en un choque de fuerzas regionales. El torneo terminará con el encuentro entre Túpac Amaru y Molivoleibol, luego se conocerá oficialmente a los dos clasificados que mantendrán vivo el sueño de llegar a la máxima categoría del vóleibol nacional.

Es importante destacar que el camino hacia la élite no termina aquí. El equipo que logre coronarse campeón del cuadrangular final obtendrá el ansiado ascenso directo a la Liga Peruana de Vóley Betsson para la próxima temporada.

Para Atlético Faraday, representa la oportunidad de devolverle al sur del Perú un lugar protagonista en el vóleibol profesional, enfrentando a rivales de gran trayectoria.