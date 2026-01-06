FBC Melgar ingresa a la última parte de la pretemporada con la realización de los encuentros amistosos antes de jugar la primera fecha del Torneo Clausura 2026, tentativamente para el 31 de enero y posiblemente se retrase.

Los rojinegros de Juan Reynoso jugarán el 17 de enero su primer partido amistoso del año 2026 ante el nuevo inquilino de la Liga 1, CD Moquegua. Encuentro pactado en la ciudad de Arequipa y sin acceso de público.

No obstante, el segundo duelo será el 20 de enero y ante un rival más exigente como Universitario de Deportes, a jugarse en Lima y también a puerta cerrada.

No obstante, los hinchas tendrán que esperar hasta el domingo 25 de diciembre para volver a ingresar a la graderías del estadio de la UNSA, donde el club presentará en sociedad al plantel 2026 y como broche de oro el duelo con Deportivo Macará de Ecuador.

Pese a que el club Melgar anunció las contrataciones de Pablo Erustes (Argentina), Franco Zanelatto (Perú) Jesús Alcántar (México), Javier Salas (México) y Jeriel De Santis (Venezuela - Perú), este último aún no se incorpora a la pretemporada del equipo porque se encuentra en Venezuela.