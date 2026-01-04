El 2 de enero la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LNFA) remitió un oficio a las ligas departamentales de fútbol para informar de cambios al Reglamento del Torneo Copa Perú 2026, el cual lanza un salvavidas a los equipos que no cuentan con sus registros públicos.

“Los equipos podrían participar con Registro Federativo hasta la etapa provincial; a partir de la etapa departamental, deberán obligatoriamente contar, además, con su Vigencia de Poder de Registro Públicos actualizado”, señala el documento.

De esta manera, los clubes que iban a participar en la Copa Perú, que antes tenían solo hasta finales de enero, tendrán como nuevo plazo el 15 de junio, último día de competencia para de la etapa provincial.

De otro lado, en una buena noticia para los futbolistas, se redujo el plazo de afiliación de 2 a 1 año, lo que permite a los jugadores migrar de club antes de tiempo, no obstante, en el caso de los menores de edad seguirá aplicando, quedando libres al cumplir los 16 años.

Desde el 2 de enero se inició la temporada de pases y transferencias a través de las ligas departamentales, periodo que se mantendrá activo hasta el 31 de enero, con la finalidad de dar inicio a la etapa distrital.