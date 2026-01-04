Mediante la cuenta oficial del FBC Melgar, el cuadro oficializó la salida de Alexis “Chaka” Arias. El futbolista peruano no renovó su contrato y se despidió de la institución rojinegra luego de 12 temporadas.

El club arequipeño recordó su ascenso en sus filas y la consagración con el título nacional hace una década. Además, resalta que “Chaka” dejó una huella profunda en la historia del Dominó.

“Hoy despedimos a un rojinegro que dejó una huella profunda en nuestra historia. Tras 12 años defendiendo la Rojinegra, Alexis Arias cierra una etapa inolvidable en FBC Melgar”, escribió Melgar.

La administración recordó que Alexis Arias inició en 2014 consagrándose campeón con la Reserva, dando el salto al primer equipo y convirtiéndose, con el tiempo, en capitán y referente del Melgar.

Así también, el Chaka formó parte del plantel Campeón Nacional 2015, año en el que Melgar alcanzó su segunda estrella. “Defendió estos colores con compromiso, carácter e identidad en cada temporada”, resalta.

Asimismo, representó al club en los más altos escenarios, siendo semifinalista de la Copa Sudamericana 2022 y alcanzando varios llamados a la selección nacional.

“Partidos, sacrificio, liderazgo y lealtad construyeron un vínculo que trasciende lo deportivo. Alexis Arias se va dejando un legado imborrable en el Dominó y en nuestra hinchada”, enfatizó.

Cabe mencionar que el mediocampista fue una pieza fundamental en la obtención del título 2015. Arias jugó en 31 partidos en el 2025 y anotó un gol. Ahora el jugador tendrá que buscar un nuevo club, ya sea en la Liga 1 u otro campeonato.