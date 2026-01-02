Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó que el proceso para elegir al nuevo entrenador de la selección peruana se encuentra en su tramo final y esta semana, por fin, se podrá conocer el nombre del próximo timón de la bicolor.

“Ya la etapa de hacer evaluación terminó, la elección de candidatos también. Hoy estoy en etapa de entrevistas donde ya he conversado con algunos y la primera semana de enero estamos prácticamente definiendo al comando técnico”, manifestó.

Ferrari también fue claro al descartar que el próximo seleccionador provenga de Europa u otros continentes.

“Es sudamericano, no soy de la idea de traer algún europeo u otro continente por un tema de realidad del país. Hay que saber las limitaciones que tenemos como país y la dificultad de lo cultural. Hay un tema puntual de adaptación que tiene también un costo de por medio”, aseguró.

Opciones

Por ahora, las opciones del próximo entrenador para la Selección Peruana de Fútbol se han barajado entre varios nombres, con candidatos fuertes como Gustavo Álvarez, Tiago Nunes, y Luis Zubeldía, mientras se descartaban otros como Gareca o Gorosito, buscando la FPF un perfil extranjero con experiencia y proyección.

El objetivo de la FPF parece ser clara en cuanto al futuro de la selección, por lo cual será un técnico que vea el recambio generacional que tanto se pide y entre los más voceados es Tiago Nunes, quien ya conoce el medio local y su estilo de jugar calzaría perfectamente.

Fracaso

Perú no alcanzó a jugar el repechaje y tuvo dos DT interinos como Oscar Ibáñez y Manuel Barreto, este último siendo el peor de todos.