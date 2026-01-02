Por: Feliciano Gutiérrez

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, provincia de Chucuito, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva en contra de tres policías investigados por participar en el robo de un vehículo.

En la audiencia que se prolongó hasta las 22 horas del primer día del año 2026, el magistrado Anselmo Puma Quispe dictó nueve 9 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Jhonatan Huirse Silva y 6 meses contra los policías Alfredo Apaza Escarcena y Luis Alberth Villacorta Condori.

El fiscal a cargo de la investigación, durante la audiencia, refirió que los imputados habrían participado en el hurto de una unidad vehicular ocurrido el 25 de diciembre de 2025 en la localidad de Desaguadero.

Según las indagaciones, en circunstancias que los agentes se encontraban fuera de su turno de servicio, habrían verificado la operatividad del vehículo del agraviado y habrían facilitado la llave a un tercero no identificado, quien habría sustraído la unidad para trasladarlo hasta la región Moquegua.

La medida coercitiva fue dispuesta luego de que el órgano jurisdiccional evaluara los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, así como el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la normativa procesal penal, vinculados a la gravedad del delito y a la prognosis de la pena.

Asimismo, el Juzgado ordenó el internamiento de los imputados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones correspondientes dentro del plazo fijado por ley. Los abogados de los investigados apelaron la decisión judicial, alegando que sus patrocinados son inocentes.