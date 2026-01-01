La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Vóley (FPV) desestimó la apelación presentada por Alianza Lima y ratificó el triunfo de Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Peruana de Vóley.

Con esta resolución, el equipo crema pasó a liderar la tabla de posiciones del torneo.

El reclamo del club blanquiazul buscaba revertir la sanción que lo declaró perdedor del encuentro por 3 sets a 0, pese a que en el campo de juego se había impuesto por el mismo marcador.

La sanción se originó porque, durante los minutos finales del primer set disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes, el técnico Facundo Morando realizó cambios que derivaron en la presencia simultánea de cuatro jugadoras extranjeras en cancha, situación prohibida por el reglamento.

Tras un análisis exhaustivo del caso, la Comisión de Justicia confirmó la pérdida de los puntos para Alianza Lima y validó el resultado a favor de Universitario.

De este modo, las cremas alcanzaron el liderato con 27 puntos, igualando a la Universidad San Martín, mientras que Alianza Lima descendió al tercer lugar con 24 unidades.