El 2026 se perfila como un año decisivo para el país debido al desarrollo de las elecciones generales, en un contexto marcado por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana. Así lo advirtió Julio de los Santos, sacerdote andino y conocedor de prácticas ancestrales, quien señaló que consultó las cartas y estas le develaron que el alto número de candidaturas podría generar confusión en el electorado y afectar la legitimidad del proceso.

“Veo que vamos a tener bastantes inconvenientes con estas elecciones”, sostuvo. Según explicó, este escenario derivaría en resultados alejados de las verdaderas expectativas ciudadanas. “Quizás nuestros políticos elegidos no vayan a ser los que realmente nos deberían de representar”, afirmó, al tiempo de remarcar que el clima electoral estará cargado de tensiones, disputas y cuestionamientos.

Respecto al resultado presidencial, De los Santos señaló que no es posible realizar predicciones anticipadas, pues la elección responde a un fenómeno colectivo. “Elegir a un presidente no significa una sola persona, significa el deseo de millones de personas, la vibración y la energía de muchas personas. Sin embargo, Veo la imagen de un varón, pero es difícil vaticinar el resultado con tantos meses de anticipación”, indicó, agregando que cualquier vaticinio solo podría hacerse en los días previos a las elecciones.

De los Santos señaló que, más allá del escenario político, la región y sobre todo la ciudad de Huancayo deberá afrontar el 2026 con esfuerzo y perseverancia, especialmente en el aspecto económico. “El año 2026 es perseverancia; si te caes, te vuelves a levantar y sigues adelante”, manifestó, resaltando el carácter trabajador y creativo de la población huancaína como una fortaleza clave para enfrentar los desafíos que se avecinan.

Finalmente, el sacerdote andino también se refirió al panorama que enfrentan las principales autoridades de Junín y Huancayo. Habló brevemente de lo que les espera a personajes de la política como el gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje, el alcalde provincial Dennys Cuba, el alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, y el alcalde de Chilca, César Damas, cuyas gestiones atraviesan retos importantes en esta etapa final, según afirmó.