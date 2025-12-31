Como una alternativa diferente y saludable para la cena de Año Nuevo, el chef huancaíno Augusto Yapias propone optar por el plato “cordon bleu de trucha”, una preparación que combina insumos andinos con técnicas de la cocina clásica. “Es un plato pensado para compartir en familia, usando productos que tenemos a la mano y que muchas veces no aprovechamos del todo”, señala el chef.

“La trucha es altísima en proteína de buena calidad y rica en omega 3 y omega 6, todos estos beneficios ayudan a proteger el corazón y el sistema nervioso”, afirmó el chef respecto al valor nutricional del plato. Añadió; además, que su consumo “beneficia la memoria, la concentración y ayuda a combatir la anemia, fortaleciendo la sangre”.

A estos beneficios se suman los que poseen las guarniciones o acompañamientos del plato principal, como el tarwi y la quinua que son productos ancestrales de la región. “El tarwi tiene entre 40 y 50 por ciento de proteína, es ideal para los niños, para deportistas y también para las personas con anemia”, precisa el chef, mientras que la quinua “aporta energía, es libre de gluten y ayuda a una buena digestión”, convirtiendo al plato en una opción completa y balanceada.

El costo de la trucha en los mercados principales de Huancayo, como Modelo y Maltería oscilan alrededor de los S/16 el kilo, la cantidad de pescados que viene en cada kilo varía de acuerdo al tamaño y peso del pez.

Ingredientes :

1. ½ kg. de trucha

2. Queso Edam

3. Jamón

4. Espinaca

5. Esparragos

6. Sal, pimienta y comino al gusto

7. Harina de trigo

8. Huevo

9. ½ lt. de aceite

Guarnición y ensalada:

1. Quinua

2. Zanahoria

3. Sal y ajo

4. 2 tazas de tarwi

5. 1 tomate

6. 1 cebolla

7. 150 gr. queso freso

8. Culantro o huacatay

9. Limón, sal y aceite

Preparación:

Limpie la trucha, deshuésela y retire la piel. Sazone con sal y deje reposar por aproximadamente 30 minutos en la congeladora. Mientras tanto, blanquee los espárragos en agua hirviendo por unos minutos y resérvelos.

Estire los filetes de trucha y rellénelos con jamón, queso Edam, espinaca y espárragos. Enrolle cuidadosamente y asegure con palillos para evitar que se abran durante la cocción. Pase cada rollo por harina, luego por huevo batido y nuevamente por harina.

Fría en abundante aceite caliente. Primero selle a fuego alto durante 1 minuto y medio a 2 minutos, luego baje el fuego y continúe la cocción por 4 a 5 minutos para que la carne se cocine por dentro. Finalmente, suba nuevamente el fuego y dore por 1 a 2 minutos más, hasta lograr una cobertura crocante. Retire y escurra sobre papel absorbente.

Para la guarnición, hierva la quinua con sal y ajo durante 15 a 18 minutos, hasta que los granos estén perlados. Tape, deje reposar y luego mezcle con zanahoria previamente cocida y picada en cubos pequeños. De manera opcional, la ensalada andina de tarwi mezclado con tomate en cubos, cebolla en corte pluma, más limón, sal y aceite al gusto, incorpore el queso en cubos y refrigerar por 10 minutos.